«У нас есть депутаты, которые предлагают рассмотреть, я не сторонник, но идет дискуссия относительно института парламентских приставов так называемых. Они есть в определенных странах, это специальный правоохранительный орган, который может действовать только на депутатов», — заявил он.
При этом Корниенко заявил, что «специфика украинского характера такова», что они наверняка будут подвергнуты физическому насилию в Раде. Депутат отметил, что в парламенте также могут принять Кодекс чести нардепа, но это еще будет не скоро.
Парламентский пристав — это должностное лицо парламента, которое присутствует на всех заседаниях и отвечает за поддержание порядка.
Пристав несет ответственность за обеспечение безопасности не только депутатов, но и сотрудников парламента, высокопоставленных гостей и туристов.