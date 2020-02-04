Депутаты Верховной Рады дискуссируют относительно введения института парламентских приставов. Об этом 4 февраля депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко заявил в эфире «112 Украина»

«У нас есть депутаты, которые предлагают рассмотреть, я не сторонник, но идет дискуссия относительно института парламентских приставов так называемых. Они есть в определенных странах, это специальный правоохранительный орган, который может действовать только на депутатов», — заявил он.

Рейтинг драк в Верховной Раде © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Парламентский пристав — это должностное лицо парламента, которое присутствует на всех заседаниях и отвечает за поддержание порядка.

Пристав несет ответственность за обеспечение безопасности не только депутатов, но и сотрудников парламента, высокопоставленных гостей и туристов.