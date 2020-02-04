Жители Новоазовского района Донецкой Народной Республики намерены через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) добиться от Киева выплат на сумму 72 миллиона рублей. Об этом председатель общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, Анастасия Буторкина сообщила ДАН 4 февраля

ВСУ выпустили по селу Коминтерново 10 мин — ДНР © пресс-служба ВС Украины

«Наиболее поврежденным населенным пунктом стало село Коминтерново, особенно улица Ахматовой, расположенная на окраине села со стороны линии разграничения. На заседании комиссии рассмотрены обращения от жителей этой улицы», — сказала Буторкина.

Так, сообщается, что до начала боевых действий в 71 частном жилом доме по улице Ахматовой проживали 149 человек. Теперь же там полностью разрушен 21 дом, а число жителей сократилось до 40 человек.

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Общая сумма ущерба, причиненного жителям Коминтерново, в частности, жильцам домов по улице Ахматовой, составляет около 72 миллионов рублей, отметила председатель общественной комиссии.

Ранее документы для подачи исков в ЕСПЧ к Киеву на возмещение ущерба, причиненного ВСУ, подали жители Горловки и Старомихайловки. Затем аналогичные иски подготовили и жители Дебальцево.