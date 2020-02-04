«К тому же Сорос недоволен еще и утечкой информации раньше времени о передаче в эксплуатацию железной дороги немцам (передача — не фейк, она рано или поздно произойдет), теперь придется из-за этого прописывать для Украины более льготные условия», — сказал эксперт.
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МВФ, Сорос, Виктор Пинчук и другие не дали президенту Владимиру Зеленскому отправить Гончарука в отставку лишь потому, подчеркнул Царев, что ехать на форум в Давосе без премьера нецелесообразно, иначе можно не привлечь инвестиции.
В свою очередь олигарх Игорь Коломойский вместо Алексея Гончарука хочет видеть на посту премьера Украины или министра финансов Оксану Маркарову, или исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, или главу МВД Арсена Авакова, подытожил политик.