Хотя у премьер-министра Украины Алексея Гончарука есть много защитников, таких как влиятельный американский финансист Джордж Сорос, понятно, что рано или поздно его придется менять. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина

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МВФ, Сорос, Виктор Пинчук и другие не дали президенту Владимиру Зеленскому отправить Гончарука в отставку лишь потому, подчеркнул Царев, что ехать на форум в Давосе без премьера нецелесообразно, иначе можно не привлечь инвестиции.

В свою очередь олигарх Игорь Коломойский вместо Алексея Гончарука хочет видеть на посту премьера Украины или министра финансов Оксану Маркарову, или исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, или главу МВД Арсена Авакова, подытожил политик.