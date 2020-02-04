Инвесторов в порту Черноморска могут заинтересовать контейнерный терминал и паромная переправа, пишет издание. После передачи в концессию порта Черноморск объявят конкурс на концессию порта Одессы.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что государственно-частное партнерство является приоритетной формой управления подобными активами. Уже готовятся концессионные проекты по морским портам Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет по морскому порту Черноморск.
При поддержке Всемирного банка дорабатывается проект концессионных дорог Львов—Стрый и Львов—Тернополь. До конца февраля в министерстве определятся в отношении концессионных проектов в аэропортах Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов.