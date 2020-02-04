По данным собеседников в правительстве, первая большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, на Банковой.
«С потенциальными кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук», — говорится в сообщении.
Рассматривается возможность разделения двух действующих министерств: из Минэкономики могут выделить министерство АПК (агропромышленного комплекса), а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.
Кроме того, у президента есть вопросы к нескольким министрам, например к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.