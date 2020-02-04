Офис президента Украины начал проводить собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Об этом 4 февраля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Кабмине

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