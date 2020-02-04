Украинская 41-летняя певица Ани Лорак на днях опубликовала в своем Instagram кадр с новой фотосессии

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Однако вместо комплиментов Лорак получила удивленные комментарии. Многие поклонники не узнали певицу, уличили ее в излишней обработке снимков в фотошопе и увлечении косметическими процедурами.

«Совсем другая», «Боже, что с вашим лицом?», «Перефотошопили», «Все красиво, но искусственно… Каролина уже не та», — написали они в комментариях к посту.

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К слову, Ани Лорак часто подозревают в пластике и чрезмерном использовании уколов красоты. По мнению фанатов, певицу в последнее время становится трудно узнать.

Каролина Куек, более известная как Ани Лорак — украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место.