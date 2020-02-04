Более 30 горняков шахты «Капитальная» в Донецкой области Украины отказались выходить на поверхность из-за долгов по зарплате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 4 февраля

Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По состоянию на 9:20 (10:20 мск — ред.) уже 33 горняка шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" (Донецкая область) находятся под землей! Ко второй и третьей смене, которые начали акцию протеста вчера (3 февраля — ред.) вечером, присоединилась часть горняков четвертой смены. Таким образом, сейчас в забое находятся 33 человека», — написал Волынец.

По его словам, горняки требуют выплатить задолженность по зарплате и обеспечить полноценную работу предприятия.

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Согласно данным главы профсоюза, по состоянию на 1 февраля зарплатная задолженность перед горянками госпредприятия составила 93,12 миллиона гривен (235,8 миллионов рублей).

Кроме того, он сообщил, что поставщик электроэнергии может с 10:00 (11:00 мск) отключить от электроэнергии «Капитальную». Тем временем шахты «5/6» и «Центральная» уже обесточены.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. В конце 2019 года Кабмин направил на покрытие задолженности $13,7 миллионов (868,3 миллиона рублей), которые начали поступать на счета горняков.