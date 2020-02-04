На Украине хотят отказаться от практики двух платежек за газ. Об этом 3 февраля сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире ICTV

Оржель рассказал, сколько денег хочет заработать Киев от газового контракта с Россией © Facebook, minecoenergy

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В правительстве считают, что так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.

По мнению министра, платить за транспортировку должны все — даже те, кто газом не пользоваться.

«Чтобы вся большая инфраструктура работала… Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь», — сказал Оржель.