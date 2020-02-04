«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», — сказал Оржель.
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В правительстве считают, что так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.
По мнению министра, платить за транспортировку должны все — даже те, кто газом не пользоваться.
«Чтобы вся большая инфраструктура работала… Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь», — сказал Оржель.