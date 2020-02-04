Войну в Чечне нельзя сравнивать с войной в Донбассе в том смысле, что события на Юго-Востоке стали радикальным ответом одного из регионов на насильственную смену власти в Киеве. Об этом рассказал политолог и историк Денис Тумаков в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Донбасс не вернется на Украину ни ментально, ни политически — Волга © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В этом отношении Чечня и Донбасс никак не могут быть близнецами-братьями, так как бойцы Новороссии — не террористы. Они не захватывали в заложники сотни и тысячи мирных жителей в больницах, театрах или школах, не взрывали жилых домов в Киеве или Львове или авиалайнеров небе Украины», — пояснил Тумаков.

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Более того, по его словам, в Донбассе не было масштабной партизанской войны, а амбиции Чечни в начале 1990-х гг. далее Кавказского региона в целом не простирались.

При этом, подчеркнул историк, общее здесь заключается в том, что слабая власть в стране с кризисной экономикой направляет не готовую к серьёзной войне армию против мотивированных и поддерживаемых большинством местного населения вооружённых формирований.

Эта армия давно не имела серьёзной боевой подготовки, её мотивация воевать стремилась к нулю, отсюда и итоговое военное поражение, и крайняя неточность огня артиллерии, ударов с воздуха, в целом очень неуверенные и зачастую неумелые действия, уточнил политолог.

При этом возможности мирного диалога ни в 1994 году в Чечне, ни в 2014 году на Донбассе не были исчерпаны полностью, заключил собеседник издания.