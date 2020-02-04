Украинцы вынуждены платить за транспортировку газа, даже если не пользуются им, для того, чтобы «вся структура работала». Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал в эфире телеканала ICTV 3 февраля

Рябцев рассказал, чем может обернуться внедрение абонплаты за доставку газа для украинцев © Украина.ру/Стрингер

«Есть те расходы, которые являются условно постоянными. То есть их надо вкладывать, даже если ты не потребляешь [ресурс]. Так складывается тариф. Это такая же услуга, как водоснабжение. Иногда такую ​​систему называют еще абонплатой», — пояснил Оржель.

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При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус заявил, что получение людьми таких платежек является «ошибкой», которую уже пытаются исправить.

«Есть жалобы, что люди фактически не получают газ, но получают платежку за его транспортировку. Мы будем делать обращение к НКРЭКУ (Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.), [что] была допущена такая ошибка, мы надеемся, что она будет исправлена, и комиссия, я думаю, будет согласна», — сказал он.

Так, по мнению депутата, если в квартире есть газовая плита, но ей никто не пользовался около года, плата должна составлять около 4 гривен (10 рублей).

Ранее Оржель предложил отображать плату за услуги транспортировки газа и его потребление в одной платежке, чтобы «не раздражать украинцев».