Об этом вечером 3 февраля в эксклюзивном интервью Hromadske рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен.
«Позиция Франции относительно возможности исследовать черные ящики во Франции вполне положительная. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны — мы готовы», — добавил посол.
Французский дипломат также отметил, что по этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины, и Украина может рассчитывать на помощь, если будет запрос на транспортировку черных ящиков во Францию.
Посол отметил, что во Франции одна из лучших в мире лабораторий для анализа черных ящиков. А кроме технической возможности, есть также политическая воля, чтобы это сделать.