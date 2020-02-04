Об этом вечером 3 февраля в эксклюзивном интервью Hromadske рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Позиция Франции относительно возможности исследовать черные ящики во Франции вполне положительная. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны — мы готовы», — добавил посол.

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Французский дипломат также отметил, что по этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины, и Украина может рассчитывать на помощь, если будет запрос на транспортировку черных ящиков во Францию. 

Посол отметил, что во Франции одна из лучших в мире лабораторий для анализа черных ящиков. А кроме технической возможности, есть также политическая воля, чтобы это сделать.