Франция положительно относится к возможности исследовать черные ящики самолета Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины», разбившегося под Тегераном 8 января

Об этом вечером 3 февраля в эксклюзивном интервью Hromadske рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Позиция Франции относительно возможности исследовать черные ящики во Франции вполне положительная. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны — мы готовы», — добавил посол.

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Посол отметил, что во Франции одна из лучших в мире лабораторий для анализа черных ящиков. А кроме технической возможности, есть также политическая воля, чтобы это сделать.