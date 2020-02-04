В селе Бериславского района Херсонской области 76-летняя женщина сумела дать отпор двум грабителям и помогла полиции их задержать. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции в понедельник, 3 февраля

Жители Херсона жалуются на летящие из окон бутылки и колбасу - СМИ © пресс-служба Херсонского горсовета

Женщина не стала исполнять требования злоумышленников и оказала им сопротивление. Она сорвала с головы одного из нападавших балаклаву и включила свет. После этого грабители скрылись, не забрав ничего из квартиры потерпевшей.

Пенсионерка начала сотрудничать с правоохранительными органами и подробно описала приметы нападавших.

«Она указала, что они не местные. В течение суток во время подворового обхода и общения с жителями села работники Бериславского отдела полиции установили личности подозреваемых. Люди сообщили, что накануне видели в своем селе двух жителей соседнего населенного пункта, которые приезжали на мотоцикле. Также в соцсетях эти молодые выкладывали фото в балаклавах», — говорится в сообщении.

Оперативники выехали в соседний населенный пункт и задержали «грабителей». Ими оказались молодые люди 17 и 19 лет. Первый уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Парни признались в намерении совершить преступление и в том, что испугались, когда пенсионерка сорвала маску и включила свет. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на грабеж. За содеянное молодым людям грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.