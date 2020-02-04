«В конце перестройки и начале всеобщей свободы у нас было принято смеяться над неэффективностью советских глушилок. Но, тем не менее, пока глушилки работали, американцы со своей пропагандой на нашу территорию так и не зашли», — пояснил эксперт.
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По его словам, «мягкая сила» Вашингтона в отношении советских граждан начала проявляться только после того, как Советский Союз официально провозгласил информационную открытость.
При этом, подчеркнул политолог, Украина и Белоруссия свое информационное пространство от России сразу же закрыли настолько, насколько это возможно в эпоху интернета, и Москва оказалась в положении американцев.
«Мы, конечно, можем смеяться, но глушилки работают. Если тебе не разрешают выступать в Белоруссии, то ты там и не выступишь», — резюмировал Ищенко.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.