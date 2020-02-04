Украинский политолог Юрий Романенко удивился некомпетентному заявлению президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Он поделился наблюдениями в своем Telegram-канале 3 февраля

Турецкая армия ответила на удары Дамаска с воздуха и земли — Эрдоган © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Романенко удивился некомпетентности украинского президента.

«Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумно было промолчать. Потому что это все равно что выражать сожаление по поводу гибели российских солдат на Донбассе», — написал он.

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По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.