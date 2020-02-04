Выступая на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе (Сирия), отметив, что Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, понимает боль такой потери.
Романенко удивился некомпетентности украинского президента.
«Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумно было промолчать. Потому что это все равно что выражать сожаление по поводу гибели российских солдат на Донбассе», — написал он.
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По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.