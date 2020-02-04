Помимо нефтегазового спора между Россией и Белоруссией может развернуться конфликт вокруг атомной станции, которую РФ строит на территории республики. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

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По его словам, российскому руководству следовало бы обратить внимание на этот аспект, поскольку аналогичные процессы в свое время происходили и на территории Украины.

России, добавил Болкунец, для реальной интеграции с Белоруссией необходимо вести диалог не только с руководством республики, но и расширять круг экспертов на различных дискуссиях с белорусской стороны.

И поскольку в белорусских СМИ сейчас формируется негативный образ России, подчеркнул политолог, Москве нужно самой четко заявить о том, какую политику в отношении Белоруссии она хочет проводить.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.