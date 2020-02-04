В понедельник, 3 февраля, суд в Нью-Йорке назначил на 5 октября процесс по делу Льва Парнаса и его сообщников, которые обвиняются в нарушении правил ведения избирательных кампаний, передает РИА Новости 4 февраля

Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк решения, к 1 мая стороны должны изложить суду свои позиции, затем ответить, выслушав позицию противоположной стороны, после чего 5 октября начнется сам процесс с участием присяжных.

Граждане США Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР — уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа.

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Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман якобы помогали личному адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына на Украине.

Помимо этого, сам Парнас заявлял, что с ведома американского президента помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В качестве доказательства он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.