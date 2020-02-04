Гранулированная сера высыпалась на железнодорожные пути в Черноморском порту из-за обвала стены бункера насыпного груза. Об этом 3 февраля сообщили в Facebook-группе «ДП "МТП Чорноморськ" 1й Термінал»

В аэропорту Бельгии произошло ЧП с украинским «Русланом» на скорости 200 км/ч © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Руководство главного управления Нацполиции в области направило правоохранителей в морской порт, когда о происшествии стало известно из СМИ.

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Кроме того, от журналистов узнал об аварии в порту первый заместитель начальника облуправления ГСЧС Игорь Будаленко.

«На терминале №1 никто не пострадал. Вагон уже поставили на место, и работы продолжаются», — отметил он.

Сера — опасное, горючее вещество, сохраняют ее в контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках сера выделяет в воздух сероводород, негативно влияя на окружающую среду.