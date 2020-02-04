Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что общий фонд госбюджета страны за январь недополучил почти 14 миллиардов гривен (35,2 миллиарда рублей) доходов, то есть на 24,5% меньше плана, который подразумевал 56,4 миллиарда гривен (144 миллиарда рублей).
Компаниец привел показатели последних лет. Так, в январе 2019 года план был выполнен на 89,25%, в январе 2018-го — на 102,8%, а в январе 2017-го — 138,72%.
«Это (показатели 2020 года — ред.) один из худших показателей за всю историю независимости Украины», — подчеркнул эксперт.
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По данным Минфина, план не выполнили таможенная и налоговая службы, также существенные проблемы возникли при поступлении средств в местные бюджеты.
Повлияло на это, как отметили в ведомстве, крепкий обменный курс гривны, меньший объем импорта и более низкие цены на газ, что представляет собой существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом Кабмина, утвержденным в октябре 2019 года.