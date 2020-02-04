Выполнение плана доходов в госбюджет Украины в первом месяце 2020 года составило 78,54%, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны. Об этом украинский экономист Владимир Компаниец заявил на своей странице в Facebook 3 февраля

Госбюджет Украины недополучил в январе почти четверть запланированных доходов - Минфин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Компаниец привел показатели последних лет. Так, в январе 2019 года план был выполнен на 89,25%, в январе 2018-го — на 102,8%, а в январе 2017-го — 138,72%.

«Это (показатели 2020 года — ред.) один из худших показателей за всю историю независимости Украины», — подчеркнул эксперт.

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По данным Минфина, план не выполнили таможенная и налоговая службы, также существенные проблемы возникли при поступлении средств в местные бюджеты.

Повлияло на это, как отметили в ведомстве, крепкий обменный курс гривны, меньший объем импорта и более низкие цены на газ, что представляет собой существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом Кабмина, утвержденным в октябре 2019 года.