«Заставив людей заплатить за газ фактически 2,5-3 цены, обеспечивается доходная часть государственного бюджета через деньги, которые потом изымаются у "Нафтогаза". И из этих денег выплачиваются внешние долги. Когда это делали Порошенко и Яценюк, то тут понятно. Но почему сейчас не поменяли эту систему? Я считаю, что это цинично и подло в отношении украинцев», — возмутился Шуфрич.
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В 2015 году власти Украины возложили на «Нафтогаз» специальные обязательства: продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 мая 2020 года.