Власти Украины завышают цену на газ для населения, чтобы оплачивать внешний долг страны. Об этом 3 февраля заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире NewsOne

Скандал: готовы ли украинцы продать друга в обмен на газ? Порошенко и Яценюк, то тут понятно. Но почему сейчас не поменяли эту систему? Я считаю, что это цинично и подло в отношении украинцев», — возмутился Шуфрич.

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В 2015 году власти Украины возложили на «Нафтогаз» специальные обязательства: продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 мая 2020 года.