Президент США Дональд Трамп может назначить американским послом в Белоруссии Джулию Фишер. Об этом 3 февраля сообщает Foreign Policy

Помпео подтвердил планы назначить посла США в Минск © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и Европейского Союза.

Ранее она была заместителем постоянного представителя США при НАТО и была прикреплена к посольствам США в Украине, Грузии и России.

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Если Трамп решит выдвинуть кандидатуру Фишер, ее должен будет утвердить Сенат.

На прошлой неделе Майк Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Белоруссию за последние 25 лет. Во время пресс-конференции он подчеркнул важность направления посла США в Минск.

Последний посол США в Белоруссии был выслан в 2008 году.