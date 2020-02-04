Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом 3 февраля сообщает «Главком»

Молохов: Иск против России в отношении ущемления прав крымских татар не имеет перспективы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

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«Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — добавил Малюська.

За последние годы Украина подала ряд исков против России. Претензии касались газа, поставок оружия и дискриминации крымских татар, нарушений прав человека в Крыму и Донбассе и другого.

Москва неоднократно отвергала обвинения, отмечая, что не участвует в конфликте в Донбассе и не ущемляет права народов в стране.