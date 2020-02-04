Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в украинскую столицу, так как Анкара заинтересована в налаживании рынка сбыта на Украине, а Киев остро нуждается в инвестициях. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 3 февраля

Эрдоган прилетел к Зеленскому — обсудят Россию © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским расширение бизнес-связей и политику. При этом незадолго до этого он в очередной раз заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России.

«На Украине, скорее всего, Эрдогана в большей степени интересуют рынки сбыта турецкой продукции, возможно, речь пойдет и о продукции оборонного характера — закупках турецких беспилотников, которые уже приобрела украинская армия… Основная цель визита Эрдогана — это экономика. Но большего ему Зеленский предложить и не сможет», — сказал Золотарев.

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Киев же, по его мнению, заинтересован прежде всего в инвестициях, поскольку «украинская экономика задыхается».

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