По словам политолога, у Турции есть инструмент влияния на Крымский полуостров. Турецкие власти финансируют мероприятия и проводят встречи с лидерами крымских татар.
Несмотря на то, что при президенте Владимире Зеленском отношение к проблеме крымских татар стало спокойнее, Киев продолжит разыгрывать крымскотатарскую карту.
Больше новостей по этой теме читайте в Telegram-канале Украина.ру.
«Украина будет постоянно пытаться использовать крымскую тему против России для формирования токсичного образа аннексии Крыма и того, что там происходит…. Турция будет постоянно поддерживать Украину на международных платформах и в международных судах. Это может значительно усилить позицию Украины в крымском вопросе», — рассказал Руслан Бортник.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.
Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».