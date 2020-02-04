Турция и Украина пытаются использовать тему крымских татар против России. Об этом 3 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Эрдоган прилетел к Зеленскому — обсудят Россию © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что при президенте Владимире Зеленском отношение к проблеме крымских татар стало спокойнее, Киев продолжит разыгрывать крымскотатарскую карту.

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«Украина будет постоянно пытаться использовать крымскую тему против России для формирования токсичного образа аннексии Крыма и того, что там происходит…. Турция будет постоянно поддерживать Украину на международных платформах и в международных судах. Это может значительно усилить позицию Украины в крымском вопросе», — рассказал Руслан Бортник.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.

Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».