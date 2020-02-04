НАК «Нафтогаз Украины» выгоднее приобретать газ за границей с наценкой, которую можно положить в карман, чем в течение нескольких лет бесприбыльно финансировать собственные месторождения. Об этом доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев сказал в интервью Украине.ру 1 февраля

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Рябцев подтвердил, что основные месторождения Украины на сегодняшний день находятся на завершающей стадии эксплуатации. При этом он обратил внимание на то, что газовая отрасль в стране носит инерционный характер.

По его словам, это означает, что нельзя в первый год профинансировать дело и сразу получить отдачу в виде прибыли. Необходимо инвестировать на протяжении 3-7 лет, чтобы начать получать прибыль.

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Эксперт также напомнил, что НАК «Нафтогаз Украины» по уставу компании и в соответствии с положением о его правлении является обычным субъектом хозяйствования.

«Его основной целью является получение прибыли. А вкладывать деньги в развитие газодобычи, не получая быстрой отдачи, неэффективно для этой компании. Так что по вполне понятным причинам в новой стратегии "Нафтогаза" увеличение добычи не значится. Это справедливо для субъекта хозяйствования, так как значительно легче за рубежом купить газ с наценкой, которую можно положить себе в карман», — пояснил Рябцев.

Он отметил, что на «Нафтогаз» можно было бы возложить функцию газовой самодостаточности. Но для этого необходимо, чтобы государство изменило уставные документы компании, включило этот пункт в обязанности членов правления и переформатировало состав наблюдательного совета, который сейчас в большинстве своем состоит из иностранцев и, по словам эксперта, не делает ничего, что было бы направлено на соблюдения интересов украинского государства.

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