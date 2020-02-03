Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ. Об этом 3 февраля сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК-Украина

Организация последователей оппозиционного лидера Гюлена называется FETO (террористическая организация фетхуллахистов).

По словам Зеленского школы FETO есть и на Украине.

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«По поводу запрета тех организаций, который стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты конкретные фамилии… Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься», — цитирует издание президента Украины.

Эрдоган будет использовать Украину в своих отношениях с Россией, и это нормально — политолог © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Сам Гюлен осудил попытку переворота в Турции, назвав ее «омерзительным путчем».

В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных, были уволены.