По итогам прошлого года, товарооборот между двумя странами составил более 4 млрд долларов.
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«У нас есть общая очень амбициозная цель — повысить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле», — сказал Зеленский.
Ранее украинский посол в Турции Андрей Сибига сообщил, что Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли.