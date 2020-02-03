Двусторонний товарооборот между Турцией и Украиной должен увеличиться до 10 млрд долларов. Об этом 3 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости

Бортник рассказал о ключевой цели визита Эрдогана в Киев © стрингер

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«У нас есть общая очень амбициозная цель — повысить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле», — сказал Зеленский.

Ранее украинский посол в Турции Андрей Сибига сообщил, что Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли.