Утром в понедельник, 3 февраля, Минобороны Турции сообщило, что четверо турецких военных погибли и девять были ранены под огнем сирийской армии.
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«Мы не можем с этим мириться. Был дан ответ на такие действия. Сейчас мы и с воздуха, и с земли применяем соответствующие меры и продолжим их применять. Я уверяю, что в рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязанности. Мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал Эрдоган.
По информации Российского центра примирения враждующих сторон, турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют российские военные.