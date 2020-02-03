Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция нанесла авиаудар в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Об этом турецкий лидер сообщил 3 февраля на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости

Утром в понедельник, 3 февраля, Минобороны Турции сообщило, что четверо турецких военных погибли и девять были ранены под огнем сирийской армии.

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«Мы не можем с этим мириться. Был дан ответ на такие действия. Сейчас мы и с воздуха, и с земли применяем соответствующие меры и продолжим их применять. Я уверяю, что в рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязанности. Мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал Эрдоган.