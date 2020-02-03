В ближайшее время станет известна дата очередного обмена пленными между Украиной и народными республиками Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве

Зеленский назвал список лиц, которых готовят к обмену «очень большим». По его словам, окончательно этот список согласуют в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы.

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«Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой, потому что действительно там очень много людей… Второй трек — это разговор с российской стороной относительно обмена наших пленных… Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки», — пообещал украинский президент.