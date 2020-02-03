Зеленский назвал список лиц, которых готовят к обмену «очень большим». По его словам, окончательно этот список согласуют в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы.
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«Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой, потому что действительно там очень много людей… Второй трек — это разговор с российской стороной относительно обмена наших пленных… Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки», — пообещал украинский президент.
Последний обмен пленными между народными республиками Донбасса и Киевом произошел 29 декабря. Киев освободил 124 человека, Донецк и Луганск передали властям Украины 76 заключенных.