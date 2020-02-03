В июне прошлого года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин (известный под псевдонимом Стрелков), Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин ДНР Леонид Харченко (позывной Крот).
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«Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — рассказала Кутьина.
Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.
Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).
В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.