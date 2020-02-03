Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу малайзийского Boeing рейса МН17, потерпевшего крушение в Донбассе летом 2014 года. Об этом 3 февраля рассказала адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, сообщает РБК-Украина

В июне прошлого года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин (известный под псевдонимом Стрелков), Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин ДНР Леонид Харченко (позывной Крот).

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«Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — рассказала Кутьина.

Пять лет со дня гибели малайзийского «Боинга»: случайность или преднамеренность © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.