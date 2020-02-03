Металлургическая компания, специализирующаяся на производстве труб и колёс для железнодорожного транспорта « Интерпайп», основателем которой является олигарх Виктор Пинчук, потеряла ключевого клиента на Украине - госкомпанию «Укргаздобыча». Об этом 3 февраля сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник

Отмечается, что в последние годы 80% трубной продукции заводов «Интерпайпа» на Украине потребляла УГД. В абсолютных цифрах речь шла о годовых закупках 70-80 тыс тонн труб на сумму около 150 млн долларов.

«Однако все изменилось. Летом 2019 года «Укргаздобыча» отказалась от программы 20/20, целью которой было наращивание объемов добычи газа, в пользу наращивания финансовых результатов. Это обвалило бизнес Пинчука», — говорится в сообщении.

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В результате к началу 2020 года у нее образовались большие запасы трубной продукции, которых хватит примерно на год. С начала 2020 года они уже ничего не закупают.