Отмечается, что в последние годы 80% трубной продукции заводов «Интерпайпа» на Украине потребляла УГД. В абсолютных цифрах речь шла о годовых закупках 70-80 тыс тонн труб на сумму около 150 млн долларов.
«Однако все изменилось. Летом 2019 года «Укргаздобыча» отказалась от программы 20/20, целью которой было наращивание объемов добычи газа, в пользу наращивания финансовых результатов. Это обвалило бизнес Пинчука», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что летом прошлого года «Укргаздобыча» кратно снизила темпы бурения, но при этом по инерции продолжала закупать трубы в прежнем темпе.
В результате к началу 2020 года у нее образовались большие запасы трубной продукции, которых хватит примерно на год. С начала 2020 года они уже ничего не закупают.