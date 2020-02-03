Законы Украины переведут на английский язык ради удобства иностранных инвесторов. Об этом 3 февраля сообщил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает SUD. UA

Медведчук: «Инвестиции придут только тогда, когда будет мир» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык и соответствующую аутентификацию от МИД, чтобы человек, который хочет войти в Украину, мог поднять эти законодательные акты и понимать адекватно плюсы и минусы, риски, которые могут возникать», — рассказал он.

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Стефанчук также добавил, что на этой неделе украинский парламент перейдет на электронный документооборот. В ближайшие полгода бумажный и электронный документооборот будет идти параллельно, пообещал вице-спикер.