Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе не оплачивалась Государственным управлением делами. Об этом 3 февраля ведомство сообщило изданию «Украинская правда»

«Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия «Украина», — говорится в документе.

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«Американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда — "Украина в Омане" (в оманi — укр. — в заблуждении). Это ввело в заблуждение не только наших граждан, но даже наших международных партнеров», — утверждал Елисеев.