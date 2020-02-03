«Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия «Украина», — говорится в документе.
Ранее советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что поездка Зеленского в Оман вызвала панику у американских разведчиков, и украинскому президенту звонил госсекретарь США Майк Помпео и требовал объяснений.
«Американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда — "Украина в Омане" (в оманi — укр. — в заблуждении). Это ввело в заблуждение не только наших граждан, но даже наших международных партнеров», — утверждал Елисеев.