С помощью этого сервиса можно создавать как предварительную, так и основную декларацию, отслеживать статус, получать уведомления в процессе оформления, прикреплять документы и изображения, а также получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.
Если документ не будет зарегистрирован в течение дня, его нужно будет подать снова.
Также сообщается, что перед подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.
После ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку, переведя сумму на счет соответствующей таможни.