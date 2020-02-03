Таможенная служба Украины запускает услугу по онлайн-растаможиванию легковых автомобилей. Соответствующая услуга 3 февраля появилась в «личном кабинете» на сайте ведомства

С помощью этого сервиса можно создавать как предварительную, так и основную декларацию, отслеживать статус, получать уведомления в процессе оформления, прикреплять документы и изображения, а также получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

Глава украинской таможни сообщил о «контрабанде недели» © РИА Новости, Валерий Титиевский | Перейти в фотобанк

Также сообщается, что перед подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.

После ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку, переведя сумму на счет соответствующей таможни.