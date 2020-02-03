Почетный караул дружно ответил турецкому гостю: «Героям слава!»
Затем Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.
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Выражением «Слава Украине — героям слава» приветствовали друг друга члены ОУН-УПА*, повинные в массовых убийствах поляков, евреев и людей других национальностей на Западной Украине в годы Второй мировой войны.
В 2018 году этот лозунг стал официальным приветствием в украинской армии и полиции.
*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ