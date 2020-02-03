Почетный караул дружно ответил турецкому гостю: «Героям слава!»

Затем Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.

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Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании
Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Выражением «Слава Украине — героям слава» приветствовали друг друга члены ОУН-УПА*, повинные в массовых убийствах поляков, евреев и людей других национальностей на Западной Украине в годы Второй мировой войны.

В 2018 году этот лозунг стал официальным приветствием в украинской армии и полиции.

 

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ