Беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка нет в базах разыскиваемых лиц ни Интерпола, ни швейцарских властей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубеж

«На прошлой неделе генпрокурор Молдовы рассказал, что Интерпол ответил на письмо о международном розыске олигарха. Сообщили, что письмо получили. И все. А сегодня выяснилось, что Плахотнюка нет в базах разыскиваемых лиц ни у Интерпола, ни у швейцарских властей. Более того, экс-лидером Демпартии не интересуется даже Министерство финансов США», — говорится в сообщении.

Поматросили и бросили. Отказ США в визе Плахотнюку — старт президентской гонки в Молдавии? © commons.wikimedia.org, Vlad Plahotniuc

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Плахотнюка и его партнера, бизнесмена Вячеслава Платона, объявили в розыск по делу о выводе 37 млрд рублей за пределы РФ. Кроме того, олигарха подозревают в создании крупного наркокортеля.

В начале года Плахотнюку отказали в продлении американской визы. Ранее также сообщалось, что бизнесмен попросил политического убежища на Украине.