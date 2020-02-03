В Конституции РФ могут закрепить особую роль русского народа в существовании и развитии России. Такое предложение в Рабочую группу внес депутат Госдумы РФ Константин Затулин, сообщил 3 февраля в Facebook эксперт Института стран СНГ Иван Скориков

Затулин предложил изменить начало преамбулу основного закона Российской Федерации.

В его редакции она должна выглядеть так: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

«Рассмотрят уже скоро». Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Слово "русский" упоминается лишь в статье 68 третьей главы, где говорится, что русский язык является государственным.

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«Этого явно недостаточно, чтобы, не ставя под сомнение равноправие всех наций и народностей в Российской Федерации, прав и обязанностей граждан Российской Федерации различных национальностей, отразить важную, системообразующую роль наиболее многочисленного русского народа в существовании и развитии России», — считает Затулин.

По его словам, эта правка никоим образом не заденет равенства представителей русского и других народов России перед законом.

Ранее четыре архиерея Русской православной церкви поддержали идею закрепить в Конституции России понятие «русский народ» в контексте его государствообразующей роли.

Внести изменения в Конституцию РФ предложил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию в январе этого года.