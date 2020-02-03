Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что Офис президента Владимира Зеленского задумывается о том, чтобы закрыть украинцам доступ к Telegram. Об этом 3 февраля он написал на своей странице в упомянутом мессенджере

«Буквально полчаса назад прочитал пост о планах Офиса президента дискредитировать Telegram и (какое новшество!) обвинить всех телеграмеров в работе на Кремль… Сказочные идиоты. Теперь обязательно нужно Telegram запретить, чтобы его аудитория выросла в разы», — написал депутат.

«Вам Telegram». Как новые медиа влияют на украинскую политику © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Кроме того, он выступал с откровенной критикой первых лиц страны, часто с применением нецензурной лексики.

После смены власти на Украине в прошлом году в Telegram стали появляться множество анонимных каналов, где размещают конфиденциальную информацию с переговоров, совещаний, заседаний депутатов и чиновников.