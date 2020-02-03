«Буквально полчаса назад прочитал пост о планах Офиса президента дискредитировать Telegram и (какое новшество!) обвинить всех телеграмеров в работе на Кремль… Сказочные идиоты. Теперь обязательно нужно Telegram запретить, чтобы его аудитория выросла в разы», — написал депутат.
Дубинский одним из первых депутатов Рады стал открыто рассказывать в Telegram о том, что планирует президентская фракция.
Кроме того, он выступал с откровенной критикой первых лиц страны, часто с применением нецензурной лексики.
После смены власти на Украине в прошлом году в Telegram стали появляться множество анонимных каналов, где размещают конфиденциальную информацию с переговоров, совещаний, заседаний депутатов и чиновников.