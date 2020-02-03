«Дешевые кредиты для людей предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент — 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 млн грн (около 4 млн руб.) сроком до 5 лет», — говорится в сообщении.
На программу в этом году правительство выделило 2 млрд грн (около 5 млрд руб.).
Согласно плану правительства, за год это позволит выдать более 50 тысяч доступных кредитов, создать 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.
Также Гончарук рассчитывает, что за пять лет сумма выданных доступных кредитов достигнет 30 млрд грн (около 75 млрд рублей).