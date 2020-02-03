Кабинет министров Украины принял государственную программу доступных кредитов «5-7-9%», которая автоматически заработала. Об этом 3 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в Telegram

«Дешевые кредиты для людей предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент — 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 млн грн (около 4 млн руб.) сроком до 5 лет», — говорится в сообщении.

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Согласно плану правительства, за год это позволит выдать более 50 тысяч доступных кредитов, создать 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.

Также Гончарук рассчитывает, что за пять лет сумма выданных доступных кредитов достигнет 30 млрд грн (около 75 млрд рублей).