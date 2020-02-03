В понедельник, 3 февраля, Эрдоган прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским расширение бизнес-связей и политику. При этом незадолго до этого он в очередной раз заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России.
«Эрдоган будет придерживаться, как и белорусский президент, политики экономического прагматизма. То есть то, что Эрдоган не признает российского статуса Крыма, не мешает ему участвовать в совместных экономических проектах — достраивать тот же "Турецкий поток"», — отметил Золотарев.
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Он считает, что турецкий президент умеет выдерживать нужный баланс, не вдаваясь в крайности, но прорыва в украино-турецких отношениях, по его мнению, ожидать не следует.
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