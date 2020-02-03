Белорусские власти в настоящее время не планируют запрещать гражданам КНР въезд в Белоруссию. Об этом 3 февраля сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Белоруссии Владимира Нестеровича

Украина ждет коронавирус. Кабмин ввел режим повышенной готовности © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Больше новостей по этой теме читайте в Telegram-канале Украина.ру.

«Мы руководствуемся прежде всего информацией, которую получаем по линии Минздрава, МИД и ВОЗ. Пока же речь не идет о том, чтобы запретить въезд на территорию других стран граждан КНР. Если на таком уровне будут рекомендации, возможно, как-то будем корректировать», — пообещал Нестерович.

Белорусам, которые пожелают покинуть Ухань, будут предоставлены места на самолетах Российской Федерации.

Из-за опасности распространения эпидемии Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. На Украине коронавирус пока не подтвердился.