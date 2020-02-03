По данным ВОЗ на 3 февраля, заражены более 14,5 тысячи человек. За пределами Китая зафиксировали 146 случаев заражения в более чем 20 странах. От эпидемии погиб 361 человек.
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«Мы руководствуемся прежде всего информацией, которую получаем по линии Минздрава, МИД и ВОЗ. Пока же речь не идет о том, чтобы запретить въезд на территорию других стран граждан КНР. Если на таком уровне будут рекомендации, возможно, как-то будем корректировать», — пообещал Нестерович.
Белорусам, которые пожелают покинуть Ухань, будут предоставлены места на самолетах Российской Федерации.
Из-за опасности распространения эпидемии Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. На Украине коронавирус пока не подтвердился.