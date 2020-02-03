Апелляционный суд Полтавской области намерен повторно рассмотреть причастность мэра Харькова Геннадия Кернеса, который подозревается к похищении активистов Майдана. Об этом 3 февраля он сообщил в Facebook

«В пятницу Апелляционный суд Полтавской области отправил сфальсифицированное против меня дело на повторное рассмотрение судом первой инстанции. Это то самое дело о якобы похищении якобы активистов Евромайдана в Харькове», — написал Кернес.

Он также сообщил, что срок давности по этому делу давно вышел, но он категорически против того, чтобы оно было закрыто по данной причине.

Кернес также заявил, что его не устроило то, что судья первой инстанции закрыл его по причине отказа прокуроров поддержать свое же обвинение.

Непотопляемый Кернес: мэр Харькова готов к борьбе с командой президента Зеленского © Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк

Мэр также уверен, что «дело шито белыми нитками», поскольку прокуроры, которые неумело фальсифицировали это дело, оказались настолько непрофессиональными, что не смогли пройти переаттестацию в Офисе генерального прокурора и были уволены.

Дело Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года.

Киевский районный суд Полтавы в августе 2018 года прекратил уголовное дело в отношении Кернеса и его охранников из-за постоянной неявки стороны обвинения.

«Грубое нарушение закона, а именно неявка стороны обвинения, прокуроров, потерпевших и их представителей семь раз на судебные прения, суд признает как отказ от обвинения, а поэтому уголовное дело подлежит прекращению», — сказал председательствующий судья на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Мэра и его охрану обвиняли в похищении и избиении участников «евромайдана» в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Градоначальник отвергал все обвинения в свой адрес, что подтверждалось свидетельскими показаниями.

В частности, 18 июня на суде Виктория Грецкая-Миргородская дала показания, по которым ее бывший муж, депутат Антон Геращенкосфабриковал дело об избиении Кернесом Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

По словам Грецкой-Миргородской, в действительности Кернес не избивал Ряполова и Кутянина, а за свои показания против харьковского мэра они долгое время получали деньги лично от Антона Геращенко.

Средства были взяты из семейного бюджета, подчеркивала экс-супруга депутата. После выступления на суде бывшая жена депутата опасается мести супруга.