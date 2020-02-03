Очевидное – невероятно: в ПАСЕ отрицают убийства журналистов в Украине. Но только устно
Очевидное – невероятно: в ПАСЕ отрицают убийства журналистов в Украине. Но только устно
© РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк
Отмечается, что условия деятельности печатных СМИ, порядок регистрации и приостановления действия свидетельства о регистрации достаточно исчерпывающе изложены в действующем законодательстве и не требуют совершенствования. 

«Дополнительные требования, предусмотренные в законопроекте о медиа, как то: предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания документов о владельцах издания и финансовых отчетов, — выглядят как усиление контроля со стороны государства и повлияют на ситуацию на рынке печатных медиа, который сегодня переживает кризис», — говорится в сообщении.  