Отмечается, что условия деятельности печатных СМИ, порядок регистрации и приостановления действия свидетельства о регистрации достаточно исчерпывающе изложены в действующем законодательстве и не требуют совершенствования.
«Дополнительные требования, предусмотренные в законопроекте о медиа, как то: предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания документов о владельцах издания и финансовых отчетов, — выглядят как усиление контроля со стороны государства и повлияют на ситуацию на рынке печатных медиа, который сегодня переживает кризис», — говорится в сообщении.