Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность, что в предлагаемом законопроекте о СМИ слишком много полномочий хотят отдать Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, что приведет к тотальному контролю. Об этом 3 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава союза Сергей Томиленко

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