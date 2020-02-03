На уровне первых лиц страны теме крымских татар уделяют меньше внимания. Об этом сообщил политический эксперт Денис Гороховский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру

В Киеве ради крымских татар решили назвать улицу в честь Героя Советского Союза © Public domain Петром Порошенко. И при предыдущей власти им уделялось много внимания исключительно потому, что они, в свою очередь, лоббировали интересы Порошенко и агитировали за Порошенко», — сказал Гороховский.

В понедельник президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом. В программе визита отмечается, что Турция продолжает следить за положением крымских татар на Украине.