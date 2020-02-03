«Это связано скорее не с какими-то аспектами политического курса Зеленского, а с тем, что представители крымских татар, которые находятся в Киеве, в большинстве своем аффилированы напрямую с Петром Порошенко. И при предыдущей власти им уделялось много внимания исключительно потому, что они, в свою очередь, лоббировали интересы Порошенко и агитировали за Порошенко», — сказал Гороховский.
В понедельник президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом. В программе визита отмечается, что Турция продолжает следить за положением крымских татар на Украине.