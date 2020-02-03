Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность, что в предлагаемом законопроекте о СМИ недостаточно определены противовесы для слишком широких полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом 3 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава союза Сергей Томиленко

«Законопроект наделяет чрезвычайно широкими полномочиями Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В медиапространстве создается сверхмощный государственный регулятор, который, по замыслу авторов документа, будет иметь влияние на все без исключения СМИ», — говорится в сообщении.

Закон о дезинформации усиливает давление на журналистов под прикрытием войны - НСЖУ © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк

Кроме того, нужно установить механизм эффективного общественного контроля за действиями регулятора.