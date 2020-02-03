«Законопроект наделяет чрезвычайно широкими полномочиями Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В медиапространстве создается сверхмощный государственный регулятор, который, по замыслу авторов документа, будет иметь влияние на все без исключения СМИ», — говорится в сообщении.
Томиленко заявил, что закон должен предусмотреть эффективные предохранители от коррупции или политического давления на членов Национального совета.
Кроме того, нужно установить механизм эффективного общественного контроля за действиями регулятора.