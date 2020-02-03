Неизвестные вандалы осквернили памятник солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдиве. Об этом на днях сообщило агентство «РИА Новости»

Штурм Каховки: Институт нацпамяти хочет разрушить памятники «Девушка в шинели» и «Легендарная тачанка» © РИА Новости, Б. Косарев | Перейти в фотобанк написали красной краской «Мы не забыли» и «Не простим». Отмечается, что от нападок вандалов памятник пострадал дважды за последние 15 дней.

В администрации города заявили, что монумент совсем скоро приведут в порядок. В районе памятника также планируют установить камеры видеонаблюдения.

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В Министерстве иностранных дел Болгарии осквернение «Алеши» назвали недопустимым и отметили, что ожидают от правоохранителей расследования инцидента.