На основании монумента злоумышленники написали красной краской «Мы не забыли» и «Не простим». Отмечается, что от нападок вандалов памятник пострадал дважды за последние 15 дней.
В администрации города заявили, что монумент совсем скоро приведут в порядок. В районе памятника также планируют установить камеры видеонаблюдения.
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В Министерстве иностранных дел Болгарии осквернение «Алеши» назвали недопустимым и отметили, что ожидают от правоохранителей расследования инцидента.