Депутат Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский обратился к парламентариям, которые будут присутствовать на закрытом заседании антикоррупционного комитета парламента, с просьбой задать главе НАБУ Артему Сытнику определенные вопросы и снять его ответы на видео, чтобы потом распространить. Об этом 3 февраля он написал на своей странице в Telegram

Гончаренко заявил, что знает, почему не увольняют Сытника © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

По его словам, заседание проводится в закрытом режиме для того, чтобы у Сытника не спрашивали о его приговоре о коррупционном нарушении и внесении в госреестр коррупционеров.

«Прошу коллег-депутатов задать этот вопрос и записать ответ на камеру. Уверен, всем будет интересно», — написал он.