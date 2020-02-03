Дубинский сообщил, что сегодня в 14:00 (15:00 по мск) состоится закрытое заседание антикоррупционного комитета Рады, на котором депутаты заслушают отчёт признанного судом коррупционера Сытника о борьбе с коррупцией.
По его словам, заседание проводится в закрытом режиме для того, чтобы у Сытника не спрашивали о его приговоре о коррупционном нарушении и внесении в госреестр коррупционеров.
«Прошу коллег-депутатов задать этот вопрос и записать ответ на камеру. Уверен, всем будет интересно», — написал он.