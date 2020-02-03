Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет видеть себя посредником между Украиной и Россией. Об этом 3 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Эрдоган, который ранее называл Москву одним из главных союзников Анкары, прибыл на Украину с официальным визитом в понедельник, 3 февраля.

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«Эрдоган не союзник, а попутчик России, причем ситуативный. Ключевая цель визита Эрдогана на Украину — это попытка продать посредническую роль между Украиной и Россией. То есть попытка улучшить свои позиции в глазах России на фоне очень сложного диалога, который идет сегодня по Сирии», — рассказал политолог.