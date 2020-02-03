Эрдоган, который ранее называл Москву одним из главных союзников Анкары, прибыл на Украину с официальным визитом в понедельник, 3 февраля.
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«Эрдоган не союзник, а попутчик России, причем ситуативный. Ключевая цель визита Эрдогана на Украину — это попытка продать посредническую роль между Украиной и Россией. То есть попытка улучшить свои позиции в глазах России на фоне очень сложного диалога, который идет сегодня по Сирии», — рассказал политолог.
Руслан Бортник добавил, что Эрдоган пытается использовать кризис в отношениях между Россией и Украиной, пользуясь влиянием Турции на крымских татар.