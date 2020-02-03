Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, передает РИА Новости в понедельник, 3 февраля

«Я могу с уверенностью заявить, что сотрудничество между двумя странами находится на пике своего развития. Отношения развиваются устойчиво и предсказуемо. Наши дальнейшие усилия будут направлены на поиск взаимовыгодных направлений стратегического партнерства», — заявил Камилов.

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Помпео пообещал Узбекистану $1 млн на финансовые реформы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. В ходе своего международного турне госсекретарь США уже посетил Великобританию, Украину, Белоруссию и Казахстан.