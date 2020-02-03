«Я могу с уверенностью заявить, что сотрудничество между двумя странами находится на пике своего развития. Отношения развиваются устойчиво и предсказуемо. Наши дальнейшие усилия будут направлены на поиск взаимовыгодных направлений стратегического партнерства», — заявил Камилов.

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Помпео пообещал Узбекистану $1 млн на финансовые реформы
Помпео пообещал Узбекистану $1 млн на финансовые реформы
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Он также отметил, что стороны продолжают работать над тем, чтобы снять «раздражительные моменты» в отношениях.

Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. В ходе своего международного турне госсекретарь США уже посетил Великобританию, Украину, Белоруссию и Казахстан.