Ранее глава Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор от 1920 года остается «свидетельством о рождении эстонского государства», что он действует, а также что Эстония не присоединялась к СССР по собственной воле.
«Заявления типа «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций» свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — написала Захарова.
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Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года — СССР стал первой страной, признавшей независимость Эстонии. Москва и Таллин установили линию границы, по договору Эстонии отошла часть Псковской губернии, а также часть территории Ленинградской области. Однако в 1944 году земли вернулись в состав РСФСР.
В России документ считается историческим, не имеющим юридической силы.