Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о Тартуском договоре. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook вечером 2 февраля

«Полная ерунда». Пушков прокомментировал слова главы МИД Эстонии об «обороне Европы» © РИА Новости, Илья Питалев

«Заявления типа «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций» свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — написала Захарова.

Подробнее об отношениях России и стран Балтии читайте в Telegram-канале Украина.ру

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года — СССР стал первой страной, признавшей независимость Эстонии. Москва и Таллин установили линию границы, по договору Эстонии отошла часть Псковской губернии, а также часть территории Ленинградской области. Однако в 1944 году земли вернулись в состав РСФСР.

В России документ считается историческим, не имеющим юридической силы.