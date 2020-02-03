Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится на Украине с официальным визитом, начали переговоры. Об этом 3 февраля сообщил Офис президента Украины в Telegram

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