«Торжественная церемония встречи состоялась возле Мариинского дворца в Киеве. Главы государств провели смотр почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Турецкой Республики», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что после встречи президентов состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством лидеров.
Планируется подписание украинско-турецких двусторонних документов. Кроме того, Зеленский и Эрдоган примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.